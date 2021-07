Fiamme nel magazzino, a fuoco 3 pulmini della società di calcio

Fiamme nel campo comunale in uso alla ASD Bibione, adiacente al magazzino comunale di San Michele nel veneziano: bruciati tre pulmini della società di calcio e un pulmino del Comune. È successo nel pomeriggio verso le 18 di oggi, domenica 18 luglio, nel magazzino a ridosso del campo comunale, in centro a San Michele. Il fumo nero, visibile a chilometri di distanza, faceva presagire la gravità. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Latisana e di Portogruaro. Le fiamme sono state spente nell'arco di mezz'ora. Ora sono in corso le indagini per capire la causa dell'incendio che è partito pare da uno dei pulmini della società di calcio. Non si esclude il dolo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Luglio 2021, 23:31

