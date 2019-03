Monta il ruotino sulla Volvo e si schianta sul platano: Cristina muore a 55 anni

TUTTI I PARTICOLARI SUL GAZZETTINO DEL 16 MARZO Cristina Sartori non era sposata e non aveva figli. Gestiva un'ortofrutta e una serra lungo la provinciale dei Colli nella frazione di Praglia.

Uno schianto tremendo, dritta contro il. È morta così, oggi 15 marzo, 55 anni, di Este nel padovano. Viaggiava sulla sua Volvo C30 in località Bresseo, nel comune di Teolo ai piedi dei Colli Euganei. L'auto, quando stava per immettersi nella strada dei Colli, haimprovvisamente e dopo essere schizzata a zig-zag sulla carreggiata ha centrato il platano. La donna èsul colpo, schiacciata contro il volante, la Volvo è ridotta a un rottame: l'urto è stato violentissimo.Le cause dell'impriovvisa fuoruscita di strada sono in via di accertamento. Quello che si sa, però, è che un chilometro prima, la Volvo si era fermata per una, e la donna aveva montato, al posto della ruota forata, il cosiddetto "": un cerchio speciale con un pneumatico strettissimo, che va gonfiato ad alta pressione.Sul corpo della vittima è stata disposta l'autopsia, per accertare se la causa dell'incidente possa essere un improvviso malore.Ma sotto la lente delle forze dell'ordine sarà certamente anche il ruotino stesso. Potrebbe darsi che sia stato montato non a regola d'arte, o che fosse sgonfio, cosa frequente nei ruotini di scorta, che vengono spesso "dimenticati" nei bagagliai come le ruote di scorta di dimensioni normali, ma a differenza di queste ultime hanno bisogno, per tenere la strada e non uscire dal cerchio, di pressioni molto più alte.