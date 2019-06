Rubano l'ambulanza e postano video su Instagram: «Chiamate un po' il 118... ninoninonino»

«Chiamate un pò il 118 ninoninonino». Questa scritta ha accompagnato un video sui social del furto di un'ambulanza. Hanno scassinato la porta del garage poi hanno rubato il mezzo di soccorso che vi era custodito e le casacche dei volontari, divertendosi a filmare col cellulare la loro bravata e postarla su Instagram.



Percorsi 500 metri hanno abbandonato l'ambulanza, appena acquistata e ancora da inaugurare, in mezzo alla strada e si sono dati alla fuga a piedi. L'episodio vandalico è accaduto nella notte tra sabato e domenica, come riporta oggi La Nazione, nel comune di San Marcello Piteglio ai danni della Croce Verde di Prunetta.



Sul caso indagano i carabinieri allertati da alcuni passanti che, intorno alle 5:30 del mattino, notando il mezzo fermo sulla strada hanno temuto un incidente e si sono fermati per prestare aiuto. A quel punto gli autori del furto, sembrerebbe un gruppo di giovanissimi, che erano ancora sul posto, sarebbero scappati giù per un bosco. I vandali hanno anche scaricato le bombole di ossigeno che erano a bordo e gettata una giù dall'ambulanza. Martedì 25 Giugno 2019, 15:20

