Roberto Burioni accusa Le Iene di aver taroccato il servizio contro di lui: «Ecco le prove»

Mi ha appena telefonato il prof. Matteo Bassetti, manifestandomi la sua solidarietà per gli attacchi ricevuti e rinnovandomi la sua stima, che io ricambio con affetto. Come ero certo, le sue parole trasmesse durante il servizio de Le Iene non erano in alcun modo rivolte a me e neppure al mio INESISTENTE conflitto di interesse. L'inviato delle Iene gli ha chiesto in termini generali, senza fargli il mio nome, come ci si deve comportare in caso di conflitto di interesse, e lui ha giustamente risposto - usando le sue parole - "dicendo quello che faccio io e che certamente fai anche tu". Alla fine la verità, come vedete, viene a galla

torna ad attaccare, che lo avevano accusato di. Il microbiologo e virologo del San Raffaele, infatti, ha criticato ancora il servizio che lo accusava di spingere per la produzione di anticorpi monoclonali artificiali per la lotta al coronavirus, invece di ricorrere al plasma autoimmune.Questa volta,ha citato due colleghi che erano stati intervistati danel servizio andato in onda due settimane fa. Si tratta di, l'uomo che ha permesso al Veneto di fronteggiare brillantemente l'emergenza coronavirus, e di, l'infettivologo del San Martino di Genova. Entrambi hanno voluto rilasciare delle precisazioni in merito al servizio de Le Iene, spiegando di aver risposto a, che erano state formulate dall'inviato della trasmissione di Italia 1 senza specificare il caso relativo a Burioni.In due diversi post su Facebook,ha voluto pubblicare quanto precisato da. Su quest'ultimo, il virologo del San Raffaele di Milano, ha spiegato: «».Anche, microbiologo dell'università di Padova, ha spiegato, tramite l'ufficio stampa dell'ateneo, di aver risposto a domande generiche e non relative in modo specifico a Burioni: «Il Prof. Crisanti non ha acconsentito ad alcun intervento in tal senso, se non dando una generale disponibilità a un intervento divulgativo sulla trasparenza della scienza nei suoi diversi aspetti. Tra l'altro la telefonata del Prof. Crisanti con Politi de Le Iene è avvenuta in viva voce, con altre persone presenti, che possono riferire quanto sopra riportato».