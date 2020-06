Rivolta dei detenuti nel carcere, tensione a Santa Maria Capua Vetere

Il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Bernardo Petralia ha immediatamente chiesto accertamenti urgenti, disponendo che il Provveditore regionale della Campania Antonio Fullone e il vice capo del Dap Roberto Tartaglia si rechino sul posto». Lo comunica, in una nota, il ministero della Giustizia.

Ancora tensione in un carcere. Un rivolta dei detenuti, sarebbe in atto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (), in questi giorni al centro di polemiche riguardanti una inchiesta su presunti pestaggi avvenuti nell'istituto di pena lo scorso 6 aprile. Secondo quanto si apprende da fonti sindacali la rivolta è scoppiata. Ieri, nell'infermeria dell'istituto sei agenti sono stati aggrediti da detenuti extracomunitari.