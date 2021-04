Coprifuoco e ristoranti, si può tornare a casa oltre le 22 dopo aver cenato fuori? Risponde la ministra Gelmini

Da lunedì 26 luglio in zona gialla i ristoranti riaprono anche a cena (ma solo all'aperto, dal 1 giugno anche al chiuso). Poiché resta in vigore il coprifuoco alle ore 22, sono in molti a chiedersi se sarà consentito tornare a casa dopo l'orario limite se si deciderà di concedersi una cena fuori.

La risposta definitiva arriva dalla ministra per gli Affari regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini in un'intervista rilasciata al Messaggero: «Chi va a cena fuori può stare tranquillamente seduto al tavolo fino alle 22 e poi, una volta uscito dal locale, far ritorno a casa senza alcun rischio di ricevere sanzioni».

In sostanza: è consentito restare al ristorante fino alle 22, orario in cui deve terminare il servizio, ma è permesso fare rientro a casa anche dopo l'orario limite e per il tempo necessario al raggiungimento della propria abitazione. A riprova del fatto di essere effettivamente stati a cena fuori, sarebbe bene conservare la ricevuta.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Aprile 2021, 10:13

