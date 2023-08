«Almeno 2 piatti da consumare in due ore e bambini solo sopra i 6 anni», le regole del ristorante scatenano la bufera

di Redazione Web

A Ostuni non si parla d'altro. Uno dei ristoranti più famosi della "città bianca" in provincia di Brindisi, e uno dei centri più visitati in Puglia dai turisti, è finito al centro di un caso. Una vera e propria bufera social ha investito l'Osteria del tempo perso, ristorante che sul proprio sito web imponeva ai propri clienti regole in stile militare.

Tre quelle più bersagliate dagli internauti: «Hai a disposizione due ore per goderti il tuo pasto, incluso il tempo impiegato dal ritardo» (fissato in massimo 15 minuti, pena la cancellazione della prenotazione). E ancora: «Per motivi logistici, possono accedere solo bambini al di sopra dei 6 anni», «è obbligatoria la consumazione di almeno due portate principali per persona (dessert e contorni non sono portate principali)».

Vacanze, sceicco lascia mancia di 1.800 euro al ristorante delle Cinque Terre: la reazione dei camerieri è incredibile

Scontrini "pazzi", la serata da incubo della cliente: «Sequestrata nel ristorante», cosa è successo

Le regole del ristorante scatenano la polemica

Regole ferree che, adesso, sono quasi tutte cancellate, fatta eccezione per i cani che continuano a non essere ammessi e per la prenotazione del tavolo che viene cancellata dopo 20 minuti.

Le spiegazioni

Per quanto riguarda i bambini: «Ci sono prenotazioni - spiegano dal locale - di cui non conosciamo i componenti e ci ritroviamo con le sale con più passeggini.

Le portate da ordinare devono essere almeno due: «Mi dispiace ma non possiamo lavorare con tavoli di 4 persone che prendono due pietanze da dividere, più una bottiglia d'acqua e tenere occupato il posto per tutta la serata».

Il tempo contato

Il tempo per poter consumare il pasto è stabilito per 2 ore: «Vi assicuro - concludono - che è stato solo scritto, e forse abbiamo sbagliato, ordinazioni e consumazione tra una portata e l'altra a volte hanno sfiorato le 4 ore e quando queste ore combaciano con la chiusura della cucina e l'orario di lavoro del cameriere, vi assicuro che non è facile. I nostri collaboratori hanno degli orari, non sono schiavi».

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Agosto 2023, 20:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA