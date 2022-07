Riccione, due sorelle investite e uccise dal treno: chi erano le vittime

Riccione, chi erano le due ragazze investite e uccise dal treno. Entrambe adolescenti e minorenni, le due sarebbero sorelle.

Ragazze uccise dal treno a Riccione, due sorelle di 15 e 17 anni. Un testimone: «Le ho viste attraversare, ho urlato. Una non era in sé»

Riccione, chi erano le ragazze travolte e uccise dal treno

Non è ancora nota la loro identità, ma si tratterebbe di due sorelle, di 15 e 17 anni, residenti in provincia di Bologna. La Questura di Rimini, che coordina la Polizia di Stato e la Polfer, è riuscita a rintracciare il padre delle due vittime. Le salme delle due adolescenti sono all'obitorio dell'ospedale di Riccione, in attesa dell'identificazione. Da quanto risulta, però, i corpi sarebbero così dilaniati da rendere difficile il riconoscimento.

Riccione, il testimone: «Ho urlato ma è stato inutile»

Il dramma si è consumato poco prima delle 7 di questa mattina. Uno dei testimoni del dramma non riesce a darsi pace. «Una delle due ragazze non mi sembrava in sé. Le ho viste andare verso il binario 2, dove c'era il treno fermo per Ancona. Ho iniziato subito a gridare, insieme ad altre persone che aspettavano il treno» - racconta l'uomo al Corriere di Romagna - «Poi ho sentito un fischio del treno che andava verso Milano, sul primo binario e un grande botto. Non ho capito più nulla e tutta la gente si è messa a urlare».

