Riccardo, star di TikTok, muore a 17 anni a causa di un tumore: «Aveva raccontato la malattia sui social»

Riccardo Coman non ce l'ha fatta. La giovane star di TikTok è morto a 17 anni a causa della malattia contro la quale combatteva da 3 anni. Il ragazzo era diventato una star del social dove era iscritto da meno di un anno e nella quale aveva deciso di raccontare la sua malattia.

Tre anni fa Riccardo aveva scoperto di avere il sarcoma di Erwing, una malattia che lo ha ucciso lentamente, ma Riccardo non si è mai dato per vinto e ha voluto affrontare la malattia con ironia e gioco. Il 17enne ai suoi quasi 400 mila followers non ha mai nascosto l'intento di voler scherzare sulla sua condizione e su ciò che ha comportato per il suo fisico. Da gennaio dell'anno scorso quando si era iscritto sul social network aveva postato oltre 400 video in cui raccontava ai giovanissimi il suo stato di salute e le terapie a cui si sottoponeva. Riccardo non ha mai smesso di sperare, visto che l'ultimo ciclo di cure sembrava aver dato esiti positivi.

Agli inizi di aprile aveva detto di stare meglio, di volersi preparare all'estate, ma lo scorso 17 aprile il giovane si è spento. Ora i suoi social sono una bacheca in cui si stanno diffondendo decine e decine di messaggi di cordoglio e supporto per tutti i giovani che, come Riccardo, combattono contro la malattia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Aprile 2021, 17:30

