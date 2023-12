«Non affitto agli africani», la denuncia di una 24enne che cerca da tre mesi una casa

di Alessia Di Fiore

Reggio Emilia. Mouna Bour, è una ragazza di 24 anni, figlia di immigrati marocchini, ma modenese dalla nascita, che non riesce a trovare casa. Il motivo? E' di origine africana.

«Non affitto il mio appartamento agli africani», questa la mail ricevuta da Mouna da parte di uno degli affittuari a cui si eravolta per cercare casa. «Sono tre mesi che cerco e non ho ancora trovato niente anche se ho un contratto a tempo indeterminato», ha raccontato la 24 enne che stava cercando casa in città per avvicinarsi allo studio di architettura e allestimenti a Caldebosco, dove lavora con contratto a tempo indeterminato.

La denuncia social

La giovane lavoratrice ha immediatamente denunciato l'accaduto sui social, pubblicando la mail a corredo di alcune fotografie dell'appartamento postate su una nota pagina Facebook di affitti di case.

La denuncia è stata ripresa dalla Gazzetta di Reggio che ha raccolto le richiarazioni di Mouna: «Sono nata e cresciuta a Modena, amo l’Italia, ma in momenti come questi mi dico: “A cosa appartengo?”.

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Dicembre 2023, 18:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA