Rapisce il figlio di 2 anni e scappa, ma si schianta contro un camper: il piccolo è volato fuori dall'auto

di Redazione web

Un 33enne residente in Germania ha rapito il figlio di 2 anni, che vive in Alto Adige con la madre, durante un incontro con l'assistente sociale. Dopo il sequestro l'uomo, con un complice, è fuggito in auto e si è schiantato contro un camper: il bambino, che era seduto senza cinture sulle ginocchia dell'amico del padre, è stato sbalzato fuori dall'auto rompendo il parabrezza.

La fuga con il piccolo e lo schianto

Ha riportato diverse ferite e dovrà essere operato alle gambe ma non è in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto sulla statale della Val Pusteria, all'altezza di Perca. Feriti in maniera lieve anche il padre del bimbo e il complice, entrambi marocchini.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Febbraio 2024, 18:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA