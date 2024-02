Cisterna di Latina, finanziere spara e uccide madre e sorella della ex. La ragazza si chiude in bagno e poi scappa: salva

Duplice femminicidio a Cisterna di Latina. In una villetta sono state trovate due donne morte, la prima vittima di 49 anni, Nicoletta Zomparelli, e la figlia di 19, Renè Amato. Un finanziere di 27 anni, Christian Sodano, originario di Formia e in servizio ad Ostia è stato fermato a Latina. L'allarme è scattato intorno alle 17, in una casa alle porte del quartiere San Valentino sono stati avvertiti dei colpi di pistola, quando la polizia e il 118 sono arrivati sul posto hanno trovato le due donne morte e una ragazza di 22 anni sotto choc.