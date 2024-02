Muore soffocata mentre mangia un panino con le patatine: choc in ospedale

Una morte choc per soffocamento: tragedia in un ospedale psichiatrico. I medici della struttura, nella quale la donna era ricoverata da un anno, sostengono che la donna stesse mangiando un panino con patatine quando si è soffocata ed è morta subito dopo. Sul caso è stata aperta un'inchiesta perché le autorità sostengono che alla paziente, il giorno della morte, siano stati somministrati più farmaci rispetto a quelli prescritti. La struttura psichiatrica, invece, ha dichiarato che la donna era loro paziente perché possibile rischio suicidio. Infatti, durante l'anno in cui era in osservazione, lei avrebbe cercato di togliersi la vita in più occasioni.

Domani si terrà l'ultima udienza dell'inchiesta.