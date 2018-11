Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non è stata un'infanzia difficile la sua. Ma ha il coraggio di raccontarla in Tv. È quello che ha fatto un ex recluso del Grande Fratello Vip:. Il gieffino racconta il suo passato fatto anche di un ricovero in un, che di recente è stato eliminato del, si è raccontato ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo” in onda sabato: «A 13 anni mi ero innamorato di un ragazzo - ha raccontato Ivan Cattaneo - ma all’epoca avevo letto sui giornali che questi gay, definiti “mostri”, per innamorarsi e curare la loro imperfezione, dovevano diventare donne. Quindi, per avere questo ragazzo pensavo di dover diventare una donna, anche se non lo volevo, e sono andato a dirlo a mia mamma. Lei mi ha portato da un dottore e gli ha detto che ero gay”. Un racconto coraggioso quello di Ivan CattaneoPoi per Cattaneo arriva il ricovero in: «Purtroppo si è fidata di questo dottore e così mi hanno mandato in un, dove mi facevano dormire in continuazione e mi sedavano e basta. A un certo punto, quindi, ho capito che dovevo difendermi dal mondo perché nessuno mi avrebbe mai aiutato e ho deciso di dire che ero guarito, che stavo benissimo e non ho più affrontato il problema».Prima della carriera musicale, Ivan Cattaneo ha frequentato il: «In seminario sono entrato nel 1965. Mi sarebbe piaciuto diventare prete, più che altro era l’unica possibilità, non vedevo altre vie e poi i miei erano molto poveri e in seminario si poteva spendere di meno per tenere i ragazzi in collegio. Sono stato lì ma piangevo e non stavo bene: mi hanno mandato in seminario per non farmi avere nessun contatto col mondo. È stata una grande sofferenza, anche perché allora non si parlava tranquillamente di gay».Dopo l’avventura nella Casaè stata lasciato dal fidanzato: «Avevo qualcuno che mi aspettava fuori dalla casa, ma ho scoperto che si è innamorato di un’altra persona. Lui è bisex, ha conosciuto una ragazza e si è messo con lei. Io, però, sono felice che lui abbia trovato una persona e così mi sono messo in disparte come al solito. Era l’unico motivo che mi rendeva felice quando sono uscito dalla Casa del Grande Fratello, perché non volevo andarmene».