Napoli, rapina in un centro scommesse: ferito il cassiere

Sabato 20 Luglio 2019, 12:27

Un dipendente di un centro scommesse di Quarto (Napoli) è stato ferito da diversi colpi di arma da fuoco durante una rapina avvenuta ieri sera poco prima di mezzanotte. I tre rapinatori hanno poi aperto la cassaforte, dove era conservato l'incasso della giornata, e sono fuggiti col denaro. Il ferito è stato successivamente trasportato all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli ed è stato sottoposto ad un difficile intervento chirurgicoL'uomo era stato colpito al fianco e alla scapola da quattro colpi d'arma da fuoco, forse per aver tentato una reazione. Mentre sono in corso degli accertamenti da parte dei Carabinieri, per il ferito Diego Caramuccio, 64 anni (che del centro scommesse era il cassiere), la prognosi è riservata ma i medici confidano di riuscire a salvargli la vita.