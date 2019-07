Roma, baby rapinatori alla Caffarella e a Villa Lazzaroni: fermati tre minori

Rapinavano e picchiavano coetanei a Roma, nelle zone del Parco della Caffarella e di Villa Lazzaroni.

Questo è quanto emerso dalle testimonianze dei giovani derubati (almeno tre) e che ha portato all' individuazione della baby gang da parte delle forze dell'ordine.



Il primo degli episodi è dello scorso 20 giugno. I tre baby rapinatori si sono avvicinati a due ragazzi chiedendo due euro. Al rifiuto opposto però, non si sono persi d'animo, pensando bene di rubare l'intero contenuto del portafogli di uno dei due. Hanno poi continuato con le minacce, chiedendo la consegna di un paio di occhiali, successivamente riconsegnati perché da vista.



La seconda rapina è stata consumata all'interno del Parco della Caffarella. La vittima, dopo essere stata colpita ad unocchio con un pugno, è stata rapinata di due catenine. A causa dell'aggressione il ragazzo ha riportato un trauma all'occhio.



Grazie alle denunce delle famiglie e soprattutto alle descrizioni dei ragazzi rapinati, che hanno dichiarato di conoscere due dei tre furfanti, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Appio, diretto da Pamela De Giorgi, hanno iniziato ad ipotizzare un collegamento tra i due furti. Attraverso un rapido controllo dei profili social, gli agenti sono poi riusciti a risalire anche all'identità del terzo giovane ladro.



Astenersi da qualsiasi contatto con le persone offese, attenersi alle indicazioni dei Servizi Sociali, con i quali dovranno essere in contatto continuo e costante, non allontanarsi dalle proprie abitazioni dalle 20 di sera alle 7 della mattina. Questi i provvedimenti adottati dal Giudice delle Indagini Preliminari, vista la richiesta del Pubblico Ministero, nei confronti di tre minori responsabili di due rapine ai danni di loro coetanei commesse al Parco della Caffarella e a Villa Lazzaroni. Martedì 16 Luglio 2019, 11:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA