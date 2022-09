Benzinaio rapinato mentre deposita l'incasso in banca: «Mi hanno sparato tre volte». Achille vivo per miracolo

Stava depositando i soldi dell'incasso giornaliero del distributore di benzina, quando un uomo vestito di nero gli ha puntato la pistola contro. «Dammi tutto o ti sparo», le ultime parole che ha sentito il benzinaio di 53 anni, dipendente di una stazione di servizio a Sassuolo, provincia di Modena, prima che l'uomo facesso fuoco. Due o tre colpi sparati contro di lui, intorno alle 20.40 a Veggia di Casagrande, davanti al bancomat di un istituto di credito dove stava per versare i soldi.

Ferito, ma vivo

E' ancora sotto choc Achille Molinaro, il benzinaio di 53 anni che ha la fortuna di poter raccontare quell'incubo, come si legge in un articolo sulla Gazzetta di Modena. I colpi, infatti, lo hanno raggiunto alle gambe, in parti non vitali, per cui nonostante l'enorme paura, l'uomo ha potuto rispondere anche alle domande degli inquirenti che ora stanno cercando il rapinatore. Anzi i rapinatori, perché secondo la testimonianza di Molinaro, c'era anche un secondo uomo a fare da palo.

Il racconto del benzinaio

«Mi hanno sparato tre volte» dice Molinaro dal letto di ospedale, mentre «depositavo l’incasso, il bandito era a volto coperto con un complice. Quell’uomo era una figura nera, aveva in mano una pistola, me la puntava continuamente contro, dicendomi “Dammi i soldi o ti sparo, dammi i soldi o ti sparo”. Poi mi ha sparato davvero: è successo tutto in pochi secondi».



La vittima, però, non è rimasta immobile dopo le minacce, ma avrebbe iniziato una colluttazione con il rapinatore, che ha premuto il grilletto, ed uno dei tre colpi, ha raggiunto il 53enne alla gamba; dopodiché la fuga a bordo di un'utilitaria e duemila euro di bottino. Nel giro di pochi minuti sono intervenuti i carabinieri che stanno setacciando il territorio alla ricerca dei due rapinatori, mentre il ferito è stato portato all'ospedale di Sassuolo e poi a Baggiovara, per essere operato, ma le sue condizioni non sono gravi.

