Ci erano già 'cascati' a gennaio, quando avevano trasferito a 100 km di distanza una commessa che si era rifiutata di lavorare il giorno di San Silvestro: stavolta il pomo della discordia, tra un giovane commesso e l'Eurospin, è stato - seppur di riflesso - religioso. Il ragazzo, musulmano, aveva chiesto di non lavorare di notte durante il Ramadan, e l'azienda

si è sentito male, secondo il racconto fatto da Sabatino Basile della Fisascat Cisl, ed è stato portato in ospedale. «Un nuovo episodio inaccettabile e gravissimo - commenta Basile -, l'atto commesso è profondamente discriminatorio e non tiene conto non solo dei contratti ma neppure delle esigenze legate a un altro credo».

Finché lavoravo di giorno, il problema era limitato, anche se ero più stanco perché non mangiavo né bevevo per tutta la giornata - aggiunge - Oppure prendevo le ferie, come ho fatto l’anno scorso

.

Mi aspettavo un riconoscimento, invece sono stato discriminato: per fortuna ho un contratto a tempo indeterminato e continuerò ad andare a lavorare

, conclude. I chilometri sono aumentati: non saranno più 50 ma 80, per colpa di questo trasferimento.

Sono solidale con i precari, che devono dire sempre di sì perché altrimenti rischiano il posto

«per punizione» lo ha: presentatosi comunque al lavoro, a Orbassano, gli è stato impedito di entrare nel supermercato, e sono intervenute le forze dell'ordine.Il giovane si chiama, ha trent’anni ed è di origine tunisina: lavorava all’Eurospin da otto anni, «senza mai una lettera di contestazione», ha detto a Repubblica. Aveva già fatto i turni di notte, per vigilare sui fornitori che scaricano la merce, ma per il Ramadan aveva chiesto di poterne essere esentato: «Mi hanno detto che sarei stato trasferito ancora più lontano, e così hanno fatto», racconta.Makhlouf, cheper andare al lavoro,».