Ragazzo di 25 anni trovato morto in un torrente. «Ebrahim era scomparso da una settimana». L'ultima telefonata alla sorella

Il corpo senza vita del 25enne di origini egiziane Ebrahim Abdel Aal è stato ritrovato oggi, 8 marzo, nei pressi del torrente nel torrente Vermenagna all’altezza di località Mezzavia, tra Vernante e Limone, in provincia di Cunep.

Del giovane, residente a Borgo San Dalmazzo, non si avevano notizie da una settimana, da venerdì 1° marzo, quando la sorella aveva lanciato l’allarme ai carabinieri di Borgo, dopo aver ricevuto l’ultima telefonata. «Si trovava alla Stazione di Cuneo, era senza fiato, chiedeva aiuto - aveva raccontato la donna alla Stampa -. Poi la chiamata è stata interrotta improvvisamente».

La salma è stata recuperata e composta all’obitorio di Cuneo, sono intanto in corso le indagini delle forze dell’ordine e l’esame del medico legale per accertare le cause del decesso. Da un primo esame, sulla salma ci sarebbero graffi compatibili con una caduta.

