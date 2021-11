Ragazzo “furbetto” all'esame per la patente: scoperto si schiaccia l'auricolare nel timpano

Sperava di superare l'esame con un piccolo aiuto tecnologico: un micro auricolare grazie al quale ottenere le risposte giuste al test. Un «furbetto» della patente, il sesto da inizio anno, è stato scoperto a Verona. Si tratta di un 19enne indiano residente a Verona che, dopo aver superato l'esame di teoria, è stato individuato e bloccato dal personale della Motorizzazione e della Polizia locale. Addosso aveva un cellulare, un ripetitore di segnale, una telecamera e un micro auricolare. Il ragazzo, una volta scoperto, ha spinto nella cavità interna dell'orecchio l'auricolare, tanto da dover poi ricorrere all'aiuto di un otorinolaringoiatria del Pronto Soccorso per recuperare lo strumento.

Leggi anche > Si fingeva manager e pagava con banconote false: sequestrati auto e orologi di lusso a un 23enne francese

Successivamente è stato segnalato alla Procura della Repubblica per i reati di truffa e per falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di titolo di guida. «Questo caso - sottolinea una nota della Polizia locale - dimostra ancora una volta che esiste un vero e proprio mercato con organizzazioni che forniscono strumenti e aiuti a persone straniere, disposte a pagare dai 500 ai 1000 euro ad esame per ottenere illegalmente la patente di guida».

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Novembre 2021, 07:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA