Per salvarsi dal furgone in fiamme si lancia sulla strada e viene investito: morto 37enne

Incidente mortale questa mattina nel veronese. Un uomo di 37 anni si è lanciato fuori dal furgone che aveva preso fuoco, ma è morto investito da un'auto. È accaduto alle 7.40 circa a Minerbe (Verona), lungo la S.R. 10. La vittima viaggiava assieme ad un'altra persona su un furgone che improvvisamente è stato avvolto dalle fiamme, che lambivano i piedi dei due passeggeri all'interno dell'abitacolo.

Presi dal panico, i due si sono lanciati dal furgone in movimento. Il passeggero è finito nel fossato, riportando varie lesioni, ma non è in pericolo di vita. Il conducente invece è caduto sulla strada dove è stato investito da un'auto ed è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Novembre 2021, 17:13

