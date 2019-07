Ragazzo di 22 anni ubriaco sui binari: travolto e ucciso da un treno

Un ragazzo di 22 anni, richiedente asilo gambiano, è morto nella notte investito da un treno in stazione a Reggio Emilia. Attorno alle 23.50 sono intervenuti i poliziotti della squadra Volante: il cadavere è stato trovato sulla banchina lato ovest, tra il terzo e il quarto binario. Il giovane era stato travolto da un Intercity Notte proveniente da Torino e diretto a Lecce, che non è riuscito a evitare l'impatto nonostante la frenata. Secondo alcuni testimoni, era stato visto aggirarsi con una birra in mano, apparentemente ubriaco, e aveva già attraversato le rotaie. Giovedì 25 Luglio 2019, 13:36

