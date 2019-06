Ragazzino di 15 anni disperso in mare: si è allontanato col materassino. Trovato un costume

Un ragazzino di 15 anni, in compagnia di un coetaneo, si è allontanato ieri a bordo di un materassino a Giulianova (Teramo). Dopo un pò l'amico è tornato a riva, mentre dell'altro ragazzino si sono perse le tracce. Sembra che alcuni testimoni l'abbiano visto in balia del mare agitato. Si è anche alzato in volo un elicottero della Guardia costiera che per cercare tracce sulla scogliera nei pressi del porto di Giulianova. Il vento forte e il mare agitato non ha aiutato le ricerche. Al lavoro anche i sommozzatori dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Teramo.



Durante le ricerche è stato trovato un costume che, a detta dell'amico, potrebbe essere quello indossato dal coetaneo disperso. L'elicottero della Guardia Costiera, fanno sapere dalla Direzione Marittima di Pescara, ha effettuato diversi sorvoli della zona prima di rientrare per fine autonomia. Le ricerche sono concentrate nella zona dei moli del porto di Giulianova. Martedì 25 Giugno 2019, 13:22

