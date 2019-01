Ha chiamato l'amica confessandole di volersi suicidare, ma per fortuna è stata salvata appena in tempo dalla Polizia di Stato, che l'ha subito rintracciata. Protagonista una, che aveva telefonato ad un'amica manifestandole le sue intenzioni: gli agenti delle volanti della Questura di Siena, guidati dalla Sala operativa che ha ricevuto la chiamata al 113 e ha dato loro immediatamente l'intervento, l'hanno trovata seduta sul pilastro che sorregge una passerella pedonale su un ponte, in Strada di Pescaia, in lacrime.I due equipaggi si sono subito coordinati dividendosi. Mentre due poliziotti si sono fermati nella zona sottostante, sia per frenarne la caduta, nel caso in cui si fosse malauguratamente abbandonata nel vuoto, che per tranquillizzarla, parlandole, gli altri due si sono portati nella parte superiore che giunge in via Cesare Battisti, per avvicinarsi a lei. In un attimo, quindi,, distraendola, uno degli agenti da soprasorreggendosi al corrimano, con il collega vicino, pronto ad intervenire in caso di necessità.La ragazza, appena messa in salvo, è stata identificata e poi accompagnata in questura, dove sono intervenuti i sanitari del 118 per le cure del caso. Nel frattempo, sono stati contattati i familiari nonché gli assistenti sociali che seguono già da tempo una difficile situazione di disagio della giovane., grazie alla prontezza dell'amica che ha subito chiamato il 113, e degli agenti che sono intervenuti a tempo di record.