Ragazza di 23 anni violentata e rapinata nella notte a Trieste. «Aggredita da 2 uomini con il volto coperto»

di Redazione web

Una ragazza di 23 anni è stata violentata e rapinata nella notte a Trieste in una zona semi centrale della città. Secondo quanto si apprende l'episodio è avvenuto intorno alle 4 del mattino. La giovane sarebbe stata aggredita, mentre rincasava, da due uomini con il volto coperto. Dopo averla bloccata, i due l'hanno molestata, l'hanno rapinata del contenuto della borsa e sono fuggiti. La giovane è quindi riuscita a dare l'allarme e a denunciare l'accaduto. La 23enne è stata sentita dalla polizia che è al lavoro per rintracciare i due aggressori. Si procede per violenza sessuale e rapina.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Febbraio 2024, 18:11

