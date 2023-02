Ragazza segregata in casa dal padre, appello a Mattino Cinque: «Ho paura della mia famiglia, aiutatemi»

Mattino Cinque parla di una storia di cronaca, ascoltando l'appello della diretta interessata. Nel corso della trasmissione Federica Panicucci manda in onda un appello di una giovane 20enne, originaria del Bangladesh ma residente a Stresa, che è stata segregata in casa dal padre che non accettava il fatto che lei avesse un fidanzato diverso da quello scelto da lui.

L'appello

L'uomo aveva scelto il futuro marito della figlia, combinando il matrimonio con un ragazzo che vive ancora in Bangladesh. La 20enne però, attraverso i social, aveva conosciuto un altro connazionale in Italia e aveva scelto di stare con lui. Nel corso del programma la ragazza ha chiesto aiuto: «Non voglio tornare a casa, ho paura della mia famiglia», ha detto, «Vorrei vivere con il mio fidanzato a Milano, ma lui non ha una casa. Aiutatemi a comprarne una, così possiamo vivere insieme serenamente».

I fatti

La 20enne è stata costretta a restare in casa, rinchiusa in camera, picchiata, minacciata e lasciata senza cibo per giorni. A lanciare l'allarme alle forze dell'ordine è stato proprio il suo fidanzato che si era insospettito per il lungo silenzio. Le autorità hanno fatto irruzione in casa e arrestato il padre, mettendo in una struttura protetta la giovane.

Mercoledì 15 Febbraio 2023

