Yana, parla la ex del presunto assassino: «Sapevo che sarebbe successo: voleva uccidere anche me»

A Storie Italiane si torna a parlare di Yana Malayko, la 23enne ucraina uccisa dall'ex fidanzato Dumitru Stratan. In studio sono presenti il padre della ragazza e il suo fidanzato, ma Eleonora Daniele manda in onda un'intervista fatta alla ex fidanzata di Stratan, una giovane italiana che ammette di aver subito anche lei violenze dal presunto assassino e di essersi salvata per miracolo.

Le violenze

La donna spiega di essere stata picchiata da Dumitru durante una vacanza insieme all'estero: «Lui era ubriaco, eravamo nel suo paese, con i suoi amici, lui ha detto di aver visto degli atteggiamenti miei che non gli sono piaciuti con gli altri ragazzi e mi ha picchiata», ricorda, «Mi ha bloccato sul letto e mi ha preso a pungni in testa, la stessa modalità in cui ha poi ucciso lei. Io mi sono salvata perché sono riuscita a scappare perché era ubriaco ed è caduto». Poi spiega di non aver denunciato per motivi burocratici: «Mi dissero che dovevo fare denuncia in quel paese e non essendo nella comunità europea per qualunque problema o chiarimento sarei dovuta tornare ma non avevo tempo e modo per stare dietro a quella cosa così ho lasciato stare».

Il pensiero a Yana

L'ex di Stratan spiega che gli amici di lui le hanno detto che non era successo nulla di grave, la giovane confessa di essere andata in ospedale e di aver riportato un lieve trauma cranico. Lui era sempre stato molto geloso, ma dopo quel'episodio non l'ha più cercata: «Girava alla larga da me, perché sapeva che non sono una che si fa mettere i piedi in testa. Aveva paura di quello che potevo fargli, visto che io sono cittadina italiana e lui no, così mi ha ignorato». Poi su Yana spiega: «Non la conoscevo, ma da quello che ho sentito l'ha uccisa nello stesso modo in cui forse ha provato ad uccidere anche me. Mi ha detto bene, ma sapevo che prima o poi avrebbe fatto seriamente del male a qualcuna».

