Yana scomparsa a 23 anni, il fidanzato a Storie Italiane: « Non ha mai tradito l'ex con me, mi sento in colpa»

Storie Italiane torna sul caso di Yana, la 23enne ucraina scomparsa da Castiglione delle Stiviere, che secondo gli inquirenti sarebbe stata uccisa dall'ex fidanzato, Dumitru Stratan, un 33enne moldavo. In queste ore si cerca senza sosta il corpo della ragazza ma Eleonora Daniele fa ascoltare in diretta le parole del fidanzato di Yana.

Chi l'ha visto, mistero per un biglietto trovato nel seggio elettorale: «Ho ucciso un uomo»

Messina Denaro, il giallo della tentata fuga. Una testimone a Storie Italiane: «Voleva scappare dalla finestra»

Le precisazioni

I due erano amici da tempo, ma da un mese a questa parte, dopo che lei aveva interrotto la relazione con il 33enne, tra loro era nato qualcosa di più. Il giovane, che chiede di rimanere anonimo, spiega che Yana non ha mai tradito il suo ex e smentisce le accuse di tradimento da parte del moldavo: «Lei ha rispettato il suo rapporto, quando ha chiuso ha aperto un altro capitolo. Loro erano separati da un po' in casa. Lei lo ha lasciato per la sua eccessiva vita mondana, lui era uno che si faceva gli affati suoi e a lei non stava bene», ma chiarisce: «Non era un tipo cattivo, per questo nessuno sospettava, non ha mai fatto risse, non ha mai avuto atteggiamenti violenti con nessuno».

L'incubo

Il nuovo compagno di Yana conosceva il suo ex: «Non eravamo amici, frequentavamo lo stesso bar, ma non ci conoscevamo bene». Poi ricorda cosa le aveva detto la giovane ucraina prima di scomparire: «Mi aveva confessato che nel corso di una lite lui le aveva detto che l'avrebbe uccisa, ma non gli abbiamo dato peso, pensando che fosse una sparata fatta sulla scia della rabbia». Infine parla del suo dolore, spiegando di non riuscire a ricordare gli ultimi attimi con Yana e di aver perso il sonno da quando lei non c'è più: «Mi sento in colpa perché dovevo immaginarmelo che il personaggo non era prevedibile, non era solo una questione di gelosia».

#incidente a #roma, la veglia per i cinque ragazzi morti. «Famiglie assenti, non se la sono sentita» https://t.co/KZeiYFziVj — Leggo (@leggoit) January 31, 2023

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Gennaio 2023, 12:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA