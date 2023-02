Picchiato da due donne e deriso sui social, il video choc denunciato da Borrelli: «Violenza di genere»

Un video choc quello diffuso online che mostra un uomo preso a schiaffi, calci e pugni da due donne mentre una terza riprende tutta la scena. Oltre alla brutalità delle violenze fisiche c'è quella della violenza psicologica, visto che il protagonista delle percosse viene mostrato e schernito sui social e sui gruppi di chat: «Una sorta di gogna mediatica perché evidentemente per loro la punizione fisica inflitta all'uomo non poteva bastare ed infatti la vittima è stata anche esposta fuori dalla finestra mentre viene malmenata».

La denuncia

Queste sono le parole del deputato dei Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, dopo che molti utenti hanno segnalato il video a lui e alla Radiazza di Gianni Simioli. A Borrelli si sono rivolti la stessa vittima dell'aggressione, avvenuta a Marano di Napoli, ed alcuni suoi familiari. L'uomo, si legge in una nota del deputato, sarebbe stato attirato con un pretesto in una sorta di trappola da una delle donne. «Ho sporto denuncia - ha spiegato la vittima - ho avuto 5 giorni di prognosi e adesso ho paura di nuove violenze». «Il ragazzo, di cui apprezziamo molto il fatto di non aver reagito alle violenze - sottolinea Borrelli - ha subito diversi traumi e si è rivolto a noi perché ha paura, anche per suo figlio».

I provvedimenti

«L'episodio non va assolutamente preso sottogamba soltanto perché questa volta la vittima è un uomo aggredito da delle donne. La vittima ha sporto denuncia e speriamo proprio che venga fatta giustizia anche perché le donne che hanno commesso tali violenze non meritano alcuna attenuante», continua il deputato, «È inquietante come lo schema della violenza di genere si riproponga in questo video a parti invertite. In questi quattro minuti è perfettamente rappresentato il degrado morale in cui cresce la violenza di genere. Sono immagini piene di violenza psicologica, verbale e fisica. Con la vittima che non reagisce per paura e per tutelare il figlio minore che dorme nella stanza adiacente». Secondo Borrelli e il co-portavoce di Europa Verde a Napoli Nelide Milano, «c'è bisogno di una normativa incisiva e più severa contro la violenza di genere come fattispecie di reato, ma anche di un freno a questo amplificatore del degrado che sono i social, che da strumento di socializzazione vengono usati invece come arma di ricatto, vessazione, umiliazione».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Febbraio 2023, 16:09

