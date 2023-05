Ragazza di 24 anni trovata morta in casa: «Stava facendo la doccia». L'allarme dato dalla coinquilina

di Redazione Web

Una ragazza di 24 anni è stata trovata morta a Macerata all'interno dell'abitazione in cui viveva. Il dramma è avvenuto in via Severini: sul posto il 118 e i carabinieri per ricostruire l'accaduto. Lo scrive il Corriere Adriatico.

Sposa morta il giorno del matrimonio, Samantha travolta e uccisa da una donna ubriaca

Mamma Ilenia uccisa a 37 anni dalla malattia. L'annuncio del marito: «Amore mio, hai trovato la pace»

Ragazza morta a Macerata

Il corpo senza vita della giovane, una studentessa, sarebbe stato ritrovato all'interno del bagno dell'abitazione. A dare l’allarme la sua coinquilina. Stando alle primissime ricostruzioni, la ragazza sarebbe morta mentre faceva la doccia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Maggio 2023, 22:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA