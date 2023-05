Bimba di 2 anni cade in piscina e muore: era la figlia di Shaquil Barrett, star della Nfl. Usa sotto choc

Lutto nel mondo della NFL. La figlia di soli due anni di Shaquil Barrett, talento del Football Americano, è caduta in piscina ed è morta annegata. La bambina è deceduta nella mattinata di domenica 30 aprile, all'interno della proprietà del giocatore dei Tampa Bay Buccaneers.

Secondo quanto riferito dalla polizia locale, l'allarme è partito attorno alle 9:30 di mattina quando una chiamata è giunta al 911. «La bambina è caduta in piscina», ha detto il giocatore - disperato - al telefono e in pochi minuti gli agenti e l'ambulanza sono giunti nella villa del giocatore a Beach Park. La piccola Arraya è stata portata d'urgenza in ospedale, ma dopo pochi minuti è stato appurato il suo decesso.

Le indagini

La polizia adesso indaga per stabilire quanto sia realmente accaduto all'interno della casa, ma non sembra essere in discussione il fatto che si sia trattato di un incidente domestico. Una vera e propria tragedia che ha colpito il giocatore e sua moglie, che hanno altri tre figli. La piccola - come si può notare sul profilo Instagram del papà - aveva compiuto 2 anni appena una settimana fa.

Lutto nel mondo del Football

Nonostante Barrett stia recuperando da un infortunio che lo ha tenuto a lungo fuori dal campo da gioco, è sicuramente un giocatore molto amato nel panorama NFL. Shaquil è considerato un prospetto del suo ruolo e la tragica notizia ha colpito, non solo i suoi compagni di squadra, ma tutto il mondo del football americano: dai tifosi ai giocatori delle squadre avversarie.

Il cordoglio dei Buccaneers

«La tragica notizia di oggi è straziante per tutti i membri della famiglia Buccaneers - scrive la società su Twitter -. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con Shaq, Jordanna e l'intera famiglia Barrett durante questo momento incredibilmente difficile. Mentre non ci sono parole che possano portare vero conforto in un momento come questo. Offriamo il nostro sostegno e il nostro amore mentre iniziano a elaborare questa profonda perdita del loro amato Arrayah».

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Maggio 2023, 16:37

