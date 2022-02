Disinfettanti sui prosciutti, i Nas chiudono un'azienda di San Daniele. Bloccati migliaia di pezzi

Il servizio igiene degli alimenti di origine animale dell'Azienda Sanitaria Universitaria «Friuli Centrale» di Udine ha disposto il blocco delle attività di un prosciuttificio della zona di San Daniele del Friuli: da accertamenti dei Nas è emerso che per un ampio lasso di tempo sono stati effettuati trattamenti disinfestanti che hanno interessato anche i prosciutti in fase di stagionatura, successivamente immessi in commercio. Sono stati bloccate decine di migliaia di prosciutti.

Si tratta della seconda tranche di una inchiesta avviata nel dicembre scorso: in quell'occasione, nell'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Udine, il Nas aveva anche deferito in stato di libertà 3 persone per il reato di frode in commercio nella forma aggravata in quanto riguardanti prodotti tutelati dal marchio DOP. I prosciuttifici chiusi all'epoca erano due.

