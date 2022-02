Cozze al cadmio ritirate dal mercato: ecco i lotti interessati

«Presenza di cadmio oltre i limiti di legge». Questa la motivazione che ha fatto scattare il richiamo dal commercio del lotto 200497 di «cozze cilene sgusciate cotte e congelate» importate in Italia da Panapesca. Ad informare consumatori e aziende il Ministero della Salute che ha diramato, il 2 febbraio 2022, il richiamo del lotto venduto in confezione da 9 kg, con data di scadenza 3-3-2022, prodotto dalla Soc Pesquera Landes Sociedad Anonima. Nello specifico lotto di cozze in arrivo dal Cile, pronte da mettere in padella, è stato trovato cadmio oltre i limiti consentiti.

Leggi anche > Romina Gazzetto, morta all'ospedale di Cittadella durante la coronografia

L'inquinamento delle acque di pesca è una delle possibili spiegazioni della presenza di cadmio nelle cozze. Livelli più elevati di cadmio possono essere trovati nel suolo o nelle acque vicino a zone industriali o a siti di rifiuti pericolosi. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, nel suolo, il cadmio si lega fortemente alla materia organica e viene assorbito dalle piante e dalle colture agricole, entrando così nella catena alimentare. Anche le acque superficiali possono contenere cadmio disciolto e può accumularsi, in genere a bassi livelli, anche negli organismi acquatici (come molluschi e crostacei).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Febbraio 2022, 20:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA