Previsioni meteo, piogge al centro-nord: ma a Pasqua e Pasquetta sarà quasi estate

Da oggi una serie di perturbazioni atlantiche cominceranno a portare rovesci e temporali al Nord e al Centro; troveranno il culmine nella giornata di sabato. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che sabato santo intensi venti di Libeccio e Scirocco accompagneranno un'intensa perturbazione atlantica che seminerà piogge, temporali, nevicate e locali grandinate su gran parte del Nord e del Centro.

Piogge e temporali raggiungeranno anche la Campania fino a Napoli. Il resto del Sud, la Sicilia e l'Emilia Romagna vedranno una maggior presenza di sole. La neve cadrà copiosa sulle Alpi e sugli Appennini sopra i 1000/1200 metri, lo Scirocco farà tornare l'acqua alta a Venezia con una marea sul medio mare di 130 cm a mezzanotte. Entro sera la perturbazione sarà sfilata verso Oriente.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it comunica il tempo per il giorno di Pasqua e anticipa quello di Pasquetta. Per Domenica 1 aprile il sole splenderà al Nord e sulle isole maggiori, più nubi interesseranno l'arco appenninico dove si potranno avere dei brevi rovesci o veloci temporali come sui settori montuosi del Friuli Venezia Giulia e lungo le coste di Campania e Calabria; clima piacevole. Nel giorno di Pasquetta il tempo migliorerà ulteriormente con il sole che dominerà tutte le regioni, salvo qualche annuvolamento tra Liguria e Toscana; temperature decisamente miti e fino a 20° su molte regioni.