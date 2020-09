Il premier Conte il 13 a Domenica In a una settimana dal voto. Furia Meloni: «Scandaloso, come in Corea del Nord»

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte domenica prossima 13 settembre, a una settimana dal voto per il referendum sul taglio dei parlamentari e dalle elezioni Regionali, sarà ospite di Domenica In: una notizia che ha scatenato le ire dell'opposizione, soprattutto della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. In un post sui suoi profili social, la Meloni ha infatti parlato di

Mara Venier confessa le sue paure. Si riparte con il videomessaggio di Conte. Ok per la De Filippi prossimamente​

«Oggi Rai Uno ci fa sapere che, domenica 13 settembre (in uno degli orari con più audience), a una settimana dal voto, il presidente del Consiglio Conte rivolgerà un messaggio alla Nazione durante 'Domenica In'. Benvenuti in Corea del Nord», scrive la leader di Fdi. «P.S. Fratelli d'Italia, invece, fa sapere che presenterà immediatamente una interrogazione parlamentare in commissione vigilanza Rai e un esposto all'Agcom per denunciare questo utilizzo scandaloso del servizio pubblico».

Oggi Rai Uno ci fa sapere che, domenica 13 settembre (in uno degli orari con più audience), a una settimana dal voto, il presidente del Consiglio Conte rivolgerà un messaggio alla Nazione durante "Domenica In". Benvenuti in Corea del Nord. — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) September 11, 2020 P.S. @FratellidItalia, invece, fa sapere che presenterà immediatamente una interrogazione parlamentare in commissione vigilanza Rai e un esposto all'Agcom per denunciare questo utilizzo scandaloso del servizio pubblico. — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) September 11, 2020

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Settembre 2020, 16:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«scandaloso utilizzo del servizio pubblico».