Bimba di 4 anni cade dal terzo piano. Volo di 10 metri: è gravissima

È in gravissime condizioni una bambina di circa 4 anni caduta questo pomeriggio dal terrazzo della sua abitazione al terzo piano di un condominio di Prato, in via Torino. La piccola, una bimba di origine cinese, dopo l'intervento del 118 è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Santo Stefano in codice rosso. Sull'episodio, avvenuto intorno alle 17, la polizia ha avviato accertamenti.

L'allarme sarebbe stato dato subito. Inoltre, secondo prime informazioni raccolte sul posto, i genitori erano in casa al momento della caduta. La distanza dal suolo è di circa 10 metri. La polizia sta eseguendo gli approfondimenti necessari, ma al momento le ipotesi si concentrano su un episodio qualificato dagli investigatori di 'incidente domestico'.

ambulanza leLa bimba poi è stata trasferita dall'ospedale di Prato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove si trova ricoverata al 'trauma center'. La prognosi è riservata ma fonti ospedaliere riferiscono che la piccola non è in pericolo di vita. Proseguono a Prato gli accertamenti della polizia sulla caduta dal palazzo di via Torino.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Febbraio 2024, 20:53

