Ragazza di 15 anni precipita dal balcone di casa: ricoverata in codice rosso. Mistero sulla dinamica

Una ragazza di 15 anni è precipitata poco fa dal balcone della sua abitazione al primo piano di uno stabile di Torre Annunziata (Napoli), in circostanze ancora da ricostruire e chiarire. La ragazza, che è cosciente, è stata portata al San Leonardo di Castellammare in codice rosso. Indagini in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Febbraio 2024, 17:44

