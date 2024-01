di Redazione web

Una donna di 50 anni è rimasta ferita, questo pomeriggio, a Milano, cadendo in una grata mentre stava camminando, precipitando per alcuni metri. Non si trova in pericolo di vita ma ha riportato delle serie ferite. E' accaduto intorno alle 14.30 in via delle Ande, quando la donna, forse distratta, non ha visto la grata aperta, segnalata, con sotto degli operai che lavoravano in una centrale termica, ed è piombata loro addosso precipitando per 3-4 metri. La 50enne è stata poi estratta dai Vigili del fuoco e affidata alle cure del 118 che l'ha trasportata in codice giallo all'ospedale San Carlo per un trauma cranico e un trauma addominale. Contuso anche un operaio di 39 anni, che però ha rifiutato le cure. Gli accertamenti sono stati svolti dalla Polizia Locale.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Gennaio 2024, 18:14

