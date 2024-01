Mano incastrata nel frullatore mentre cucina: al Pronto soccorso i vigili del fuoco segano le lame e la liberano

E’ rimasta con le dita incastrate nel frullatore mentre stava cucinando, forse per una distrazione. E così è arrivata al Pronto soccorso dell'ospedale di Busto Arsizio, in provincia di Varese, dove i medici hanno dovuto chiamare i Vigili del Fuoco per liberare la mano della signora di 41 anni.

Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco

I vigili del fuoco del distaccamento di Busto-Gallarate sono intervenuti al pronto soccorso dell'ospedale di Busto Arsizio. Sono stati chiamati in supporto al personale sanitario per un insolito incidente domestico. Una donna, durante le operazioni di cucina, aveva incastrato le dita in un frullatore.

Non è la prima volta che i vigili del fuoco sono chiamati ad interventi «di precisione» in ospedale. È capitato spesso che in pronto soccorso siano arrivate persone con anelli troppo stretti che compromettevano il regolare flusso sanguigno, trasformando il gioiello in un oggetto pericoloso e da rimuovere con urgenza. In questi casi vengono spesso impiegate delle piccole «smerigliatrici» o «frese multiuso» in grado di allargare o tagliare il metallo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Gennaio 2024, 10:25

