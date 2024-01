Ragazza precipita in un canalone in montagna e muore a 21 anni: l'allarme dato da 2 escursionisti dopo aver trovato uno zainetto

di Redazione web

La scivolata in un canalone in montagna è stata fatale per una escursionista di 21 anni: la giovane è stata trovata morta questa mattina in quota, sulla Grigna Meridionale (2.184 metri), una delle cime più alte della provincia di Lecco.

L'allarme è stato lanciato da due escursionisti che, percorrendo la Cresta Cermenati, avevano trovato uno zaino.

Sono stati mobilitati i tecnici del Soccorso alpino lecchese ed è decollato l'elisoccorso da Como. La perlustrazione della zona ha consentito di individuare il corpo in fondo a un canale.

