Balli in spiaggia a Pozzallo, sullo sfondo la Maersk con 108 migranti in attesa: il video scatena le polemiche

Una giornata di sole, il mare, la musica in spiaggia e l'intrattenimento con un. Nulla di diverso da quello che succede ogni anno in molte località balneari d'Italia, peccato che quasta volta sulloci sia un particolare che ha acceso non pocheA Pozzallo, in provincia di Ragusa, è stato girato un video in cui si vedono i bagnanti divertirsi a riva mentre sullo sfondo, a pochi chilometri di distanza, si trova la lache attendono il via libera per lo sbarco. Una condizione umanitaria al limite, che cozza con il divertimento dei vacanzieri che si divertono facendo acquagym a ritmo di musica.Questa notte però la Maersk ha ottenuto il permesso di attraccare. È arrivata nel porto di Pozzallo, poco dopo la mezzanotte, dopo essere stata ferma da venerdì scorso davanti alle coste ragusane. Il comandante ha chiesto l'aiuto di un rimorchiatore e di un pilota a bordo per le operazioni di attracco. Dalla nave è sceso per primo il medico marittimo Vincenzo Morello, che ha verificato la situazione sanitaria dei migranti ed ha assicurato che tutto è "sotto controllo".