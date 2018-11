Nuovi forti disagi a Portofino. Il borgo dei vip è isolato dal 29 ottobre quando la mareggiata ha distrutto in più punti la strada che unisce il paese a Santa Margherita Ligure. Il paese in pratica è come un'isola: è raggiungibile solo dal mare. Oggi nuova cattiva sorpresa. Nel piazzetta, cuore del borgo, è avvenuto un cedimento a causa delle piogge cadute tra ieri e oggi che hanno fatto gonfiare il rio Fondaco che per raggiungere il mare corre sotto il selciato a ciottoli della piazza. L'area è stata interdetta.

«Durante la notte - spiega il sindaco Matteo Viacava - i temporali hanno gonfiato i torrenti e il rio Fondaco ha sfondato la pavimentazione della Piazzetta». I cedimenti sono in piazza Martiri dell'Olivetta e in via Roma. I militari del Genio stanno provvedendo alla sistemazione. Problemi anche all'interno del Palazzo Comunale dove nell'ingresso, gli impiegati comunali, si sono adoperati per asciugare con fogli di giornale e carta il pavimento allagato.