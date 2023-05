di Redazione web

«Ponte sullo Stretto di Messina pronto nel 2032», così stamani il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini: opera fondamentale attesa da 30 anni. «Il Ponte sullo Stretto ritengo che sia un opera fondamentale che si attende da 30 anni - ha detto il ministro Matteo Salvini -, e se tutto va bene sarà transitabile nel 2032».

Matteo Salvini ha ribadito la volontà di procedere speditamente alla realizzazione dell'opera al termine dell'incontro con i sindacati al ministero.

Ponte sullo Stretto, non ci sono soldi: servono 14 miliardi. Ma il Ministero rassicura: «Li troveremo, ecco come»

Ponte sullo Stretto, ok del Cdm al decreto: «L'opera più green del mondo, via 140mila tonnellate di CO2 e lavoro per decine di migliaia di persone»

«Ponte sullo Stretto di Messina pronto nel 2032», Salvini: opera fondamentale attesa da 30 anni https://t.co/vlW4Ht3xFh — Leggo (@leggoit) May 10, 2023

Sul ponte sullo Stretto di messina «ci sono diverse visioni; io ritengo che sia un'opera fondamentale.

«Una priorità»

Nelle dichiarazioni rese ai giornalisti, i sindacati hanno precisato le rispettive posizioni espresse al ministro. «Il Ponte non crediamo sia una priorità in questo momento, per noi è una priorità rafforzare la viabilità ferroviaria e stradale al Sud», ha detto la vicesegretaria generale della Cgil Gianna Fracassi. Favorevole all'opera Andrea Cuccello, segretario confederale Cisl.

«Siamo convinti - ha detto - che possa essere un volano straordinario per tutto il sistema infrastrutturale del Sud». «Siamo a favore degli investimenti - ha affermato il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri - ma abbiamo ricordato al ministro che c'è un problema di infrastrutture che portano al Ponte, sia per quello che riguarda la Sicilia, ma soprattutto per quello che riguarda la Calabria: gli investimenti non coprono complessivamente nè la statale 106 nè la linea ferroviaria; abbiamo chiesto al ministro garanzie sulla fine di queste opere; aspetteremo nei prossimi mesi se su questo ci sono dei passi in avanti». Nessuna posizione sull'opera è stata espressa dal rappresentante di Ugl.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Maggio 2023, 12:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA