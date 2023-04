Ponte sullo Stretto, non ci sono soldi: servono 14 miliardi. Ma il Ministero rassicura: «Li troveremo, ecco come»

di Redazione Web

Costi che lievitano e coperture ancora mancanti. Per il Ponte sullo Stretto di Messina, l'eterna incompiuta che il governo guidato da Giorgia Meloni ha deciso di riavviare, la strada è già tutta in salita. A sollevare nuovi interrogativi è il Def che evidenzia importi superiori a quelli finora stimati e la mancanza di coperture. Un non problema per il Ministero delle Infrastrutture, che getta acqua sul fuoco e assicura: arriveranno in manovra.

Ponte sullo Stretto, non ci sono soldi

Le risorse sul piatto però al momento, si sa, sono poche, a fronte di tante promesse su cui il governo si è impegnato. Proprio il Def ha aperto uno spazio di quasi 8 miliardi in deficit in due anni, ma si tratta di importi già appaltati (3,4 miliardi quest'anno per il taglio del cuneo e 4,5 il prossimo per il taglio delle tasse). Per tutto il resto le risorse sono ancora da trovare. Compreso il Ponte: «Ad oggi - si chiarisce nel Def - non esistono coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente; pertanto, queste dovranno essere individuate in sede di definizione del disegno di legge di bilancio».





Il Ministero assicura: li troveremo

Un quadro che agita le opposizioni. «Siamo di fronte ad una vera e propria truffa politica e mediatica», attacca Angelo Bonelli di Avs che chiede di ritirare il decreto. «Salvini e la Lega stanno facendo uno sgradevole gioco delle tre carte, a danno dei cittadini italiani», rincara la dose il M5s.



Ma fonti del Mit provano a spegnere le polemiche: è ovvio che manchi la copertura, osservano, sarà reperita con la legge di bilancio, come sempre avviene per tutte le grandi opere inserite nella programmazione infrastrutturale del Def. Qualche approfondimento sui costi delle opere, emerge sempre dal Def, servirà anche per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: il fabbisogno finanziario, infatti, si spiega, «risulta da aggiornare», alla luce dei rincari delle materie prime e delle forniture energetiche.

