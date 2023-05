Ponte Morandi, qualcuno sapeva del rischio crollo dal 2010: «Non dissi niente, è il mio grande rammarico»

di Redazione web

La dirigenza della holding dei Benetton, sarebbe stata a conoscenza del pericolo crollo del Ponte Morandi di Genova, ma non si fece nulla per otto lunghi anni, fino al collasso del 2018. L'ex consigliere di amministrazione di Aspi e della sua ex controllante, Atlantia, Gianni Mion, al processo sulle responsabilità del crollo del ponte, afferma di aver saputo di un ipotetico rischio nel 2010: «Emerse che il ponte aveva un difetto originario di progettazione e che era a rischio crollo. Chiesi se ci fosse qualcuno che certificasse la sicurezza e Riccardo Mollo mi rispose 'ce la autocertifichiamo'. Non dissi nulla e mi preoccupai...Non ho fatto nulla, ed è il mio grande rammarico».

Riunione del 2010



Le parole di Mion si riferiscono a una riunione del 2010 a cui presero parte l'Ad di Aspi Giovanni Castellucci, il direttore generale Riccardo Mollo, Gilberto Benetton, il collegio sindacale di Atlantia e, secondo il ricordo del manager, tecnici e dirigenti di Spea.

Dopo queste frasi, l'avvocato Giorgio Perroni, che difende l' ex direttore del Primo tronco di Autostrade, Riccardo Rigacci, ha chiesto di sospendere l'esame di Gianni Mion e di indagarlo.

Tragedia enorme

Il 14 agosto 2018, alle ore 11:36, la pila 9 del viadotto collassò su se stessa, causando la morte di 43 persone tra automobilisti in transito e alcuni dipendenti dell’azienda municipalizzata di nettezza urbana che stavano lavorando al di sotto del ponte, nell'isola ecologica. Dopo il crollo 566 residenti della zona circostante furono sfollati e molti edifici residenziali furono demoliti.

