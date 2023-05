Giorgia Meloni incontra gli alluvionati: «Siete molto bravi, è bello ciò che fate»

di Redazione web

È volata dal Giappone dove stava partecipando al G7 all'Emilia Romagna, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella zona alluvionata dove ha sorpreso i cittadini intenti a spalare il fango, a ripristinare i servizi di emergenza, a contare i danni enormi, che l'hanno vista con le galosce ai piedi, per vedere di persona cosa è realmente accaduto tra Forlì, Faenza e il ravennate.

Abitanti sorpresi

Ad intercettarla un abitante della zona, che incredulo ha girato un video con il proprio cellulare, mentre Meloni parlava con la gente del luogo, portando il suo sostegno. «Voi non credete a chi abbiamo trovato a Ghibullo, c'è Giorgia, qui non si è mai visto neanche il sindaco di Ravenna» dice Alberto Albonetti, particolarmente emozionato. «Siete molto bravi, portare le cose da mangiare nell'acqua...è molto bello quello che fate, mi dispiace» risponde la premier parlando con uno dei tantissimi volontari e facendo il giro delle case.

Nel corso della sua visita in Emilia-Romagna, a Forlì Meloni ha incontrato il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini per un confronto sull’emergenza maltempo in Emilia-Romagna.

Sostegno Ue

Intanto il nostro paese ha attivato il meccanismo di protezione civile dell’Ue per richiedere attrezzature per il pompaggio ad alta capacità, a cui la Commissione europea ha già risposto con offerte provenienti da Austria, Bulgaria, Germania, Francia, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia, tutti pronti ad l'Emilia-Romagna. «Il Centro europeo di coordinamento di risposta alle emergenze è stato in costante contatto con le autorità italiane, che stanno attualmente valutando le offerte, l’Ue è pronta a fornire ulteriore aiuto se necessario».

