Ex poliziotto si uccide in camera con un colpo di coltello al cuore

Si colpisce al petto con un coltello da cucina, muore un ex poliziotto. La tragica notizia ha scosso profondamente il commissariato di polizia dove l’uomo, un civitanovese di 52 anni, aveva lavorato come agente. Era in pensione da un paio di anni. L’allarme è scattato nella prima mattinata di ieri, intorno alle 9. L’ex poliziotto si trovava nella sua casa. Insieme a lui c’erano la moglie e il figlio. Ad un certo punto, mentre si trovava da solo in camera da letto, il cinquantaduenne si è inferto una coltellata al costato, all’altezza del cuore. Se ne è accorta, pochissimi minuti dopo l’accaduto, la moglie, che ha immediatamente chiamato il 118.







Sul posto è intervenuto il personale sanitario della Croce Verde che ha caricato l’ex poliziotto nell’ambulanza e lo ha trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta. All’arrivo dei soccorritori l’uomo era cosciente, ma quando è giunto in ospedale era in condizioni gravissime. È arrivata subito tutta l’equipe medica del pronto soccorso e del reparto di Chirurgia dell’ospedale, mentre intanto era stata allertata anche l’eliambulanza, che lo avrebbe trasportato all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Ma proprio mentre stava per essere caricato, l’uomo ha avuto un arresto cardiaco: il ventricolo cardiaco era lesionato e il cuore ha ceduto. Nonostante tutti i tentativi fatti per strapparlo alla morte, il cuore dell’ex poliziotto ha smesso di battere alle 13.30 di ieri.



La notizia si è subito diffusa a macchia d’olio in tutta la città, dove l’ex agente di polizia era molto conosciuto anche per via del suo lavoro in commissariato. Lascia la moglie e due figli. Sconvolti i suoi ex colleghi, che si sono stretti intorno alla famiglia e hanno seguito passo dopo passo l’evolversi della situazione. Purtroppo, nel primo pomeriggio di ieri, il tragico epilogo che ha lasciato l’intera comunità civitanovese sotto choc. Ultimo aggiornamento: 09:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA