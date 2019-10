Trieste, i due poliziotti uccisi salvarono la vita ad un minore che voleva uccidersi

I due agenti uccisi, Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, una settimana fa sono stato protagonisti di una operazione delicata, dissuadere un minorenne dal suicidarsi. A renderlo noto è stato il questore Giuseppe Petronzi in una breve intervista al TgR Friuli Venezia Giulia.



Al giornalista Antonio Di Bartolomeo, Petronzi ha rivelato l'intervento che, all'epoca, proprio per la delicatezza del fatto, non era stato reso noto. Petronzi ha raccontato della segnalazione di un ragazzo su un ponte impegnato in «un'azione inequivocabilmente» tesa a compiere un gesto estremo e che Rotta e Demenego «sono stati estremamente reattivi» manifestando nei confronti del quindicenne una «estrema delicatezza». Dapprima gli hanno parlato poi sono riusciti ad avvicinarlo e a dissuaderlo. Sabato 5 Ottobre 2019, 22:58

