sparatoria all'interno della Questura di Trieste emergono dettagli più precisi su quanto accaduto in quei minuti drammatici in cui hanno perso la vita due giovani Pierluigi Rotta è stato raggiunto da due colpi di pistola al lato sinistro del petto e all'addome, mentre il collega Matteo Demenego, agnte scelto, è stato colpito 3 volte: alla clavicola sinistra, al fianco sinistro e alla schiena.



Leggi anche > Roma, poliziotti uccisi a Trieste. L'omaggio dei colleghi delle volanti all'Altare della Patria







Alejandro Augusto Stephan Meran, che si trovava all'interno dell'edificio per un'indagine per furto, è riuscito a sottrarre la pistola in dotazione a Rotta e a fare fuoco. Uditi gli spari Demenego è uscito venendo a sua volta colpito. All'indomani dellaemergono dettagli più precisi su quanto accaduto in quei minuti drammatici in cui hanno perso la vita due giovani poliziotti . L'agenteè stato raggiunto da due colpi di pistola al lato sinistro del petto e all'addome, mentre il collega, agnte scelto, è stato colpito 3 volte: alla clavicola sinistra, al fianco sinistro e alla schiena.Alejandro Augusto Stephan Meran, che si trovava all'interno dell'edificio per un'indagine per furto, è riuscito a sottrarre la pistola in dotazione a Rotta e a fare fuoco. Uditi gli spari Demenego è uscito venendo a sua volta colpito.

POLIZIOTTI UCCISI A TRIESTE, IL DOMINICANO NON RISPONDE Alejandro Augusto Stephan Meran, 29 anni, di origini dominicane, accusato di aver ucciso ieri pomeriggio due agenti della Questura di Trieste, si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande degli inquirenti. Ieri in tarda serata il magistrato di turno e il Procuratore, dopo che il primo in Questura aveva sentito il fratello Carlysle, hanno raggiunto l'indagato all'ospedale Cattinara per interrogarlo. Quest'ultimo però si è avvalso della facoltà di non rispondere. I magistrati lo hanno dichiarato in stato di fermo.

Sabato 5 Ottobre 2019, 09:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA