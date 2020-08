Polignano, ragazzo di 20 anni si tuffa in piscina e muore durante una festa davanti ai genitori

Un ragazzo di 20 anni di Bari è morto dopo un bagno in piscina. La tragedia è accaduta nella notte tra lunedì 10 agosto e martedì 11 in una struttura di Polignano a Mare, vicino al capoluogo pugiese: a riportare la notizia è stata oggi la Gazzetta del Mezzogiorno.



Nel corso di una festa il ragazzo si è tuffato in piscina insieme ad altre persone e non è più riemerso. Il tutto sotto gli occhi dei genitori, che hanno assistito impotenti alla scena. È stato subito chiamato il 118, i cui operatori hanno cercato inutilmente di rianimare il ragazzo. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Agosto 2020, 14:03

